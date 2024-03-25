"Партия мира" во время войны - это предатели и компрадоры: учредитель телеканала Царьград Малофеев сделал вывод после теракта в "Крокус Сити Холле"

Учредитель телеканала Царьград Малофеев: теракт в "Крокусе" вскрыл большое предательство

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

В эфире программы "Царьград. Главное" учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев поделился важным выводом после теракта в "Крокус Сити Холле".

Фото: t.me by Маргарита Симоньян, Mash

Он заявил, что в условиях войны понятия "партия мира" и "партия войны" не могут существовать. По словам Малофеева, те, кто выступают за "партию мира" во время войны, на самом деле являются предателями и компрадорами, желающими поражения Родины.

Он подчеркнул, что чтобы избежать повторения подобных трагедий, необходимо как можно скорее завершить "войну".

"Если мы хотим, чтобы такого больше не повторилось, война должна закончиться как можно быстрее. А закончить её можно, только победив", — заявил он.