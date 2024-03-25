В эфире программы "Царьград. Главное" учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев поделился важным выводом после теракта в "Крокус Сити Холле".
Он заявил, что в условиях войны понятия "партия мира" и "партия войны" не могут существовать. По словам Малофеева, те, кто выступают за "партию мира" во время войны, на самом деле являются предателями и компрадорами, желающими поражения Родины.
Он подчеркнул, что чтобы избежать повторения подобных трагедий, необходимо как можно скорее завершить "войну".
"Если мы хотим, чтобы такого больше не повторилось, война должна закончиться как можно быстрее. А закончить её можно, только победив", — заявил он.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.