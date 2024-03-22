Депутат Хинштейн объяснил, почему росгвардейцы покинули здание "Крокуса"

Депутат Хинштейн проинформировал об оставлении здания "Крокус Сити Холла" сотрудниками Росгвардии

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, сотрудники спецназа СОБР Росгвардии были вынуждены покинуть здание "Крокус Сити Холла" из-за возникшего сильного задымления.

Фото: YouTube by user-zi9vd8hn4k

Это создало небезопасные условия для дальнейшего нахождения в здании, пояснил политик.

Однако несмотря на пожар, спецназ успешно выполнил свою задачу, эвакуируя людей с подземного паркинга, первого этажа и части второго этажа.

Во время операции были выведены раненые граждане, а также убраны трупы. Действия спецназа координировались с пожарными службами, и задача по спасению людей была успешно выполнена, отметил депутат.

"Несмотря на пожар, спецназ полностью "отработал" подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы", — сказал Хинштейн.