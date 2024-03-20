Житель Киргизии у себя в доме имеет 130-метровый тоннель в Узбекистан

Тоннель в Узбекистан обнаружили у жителя Киргизии

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В доме у жителя села Бек-Абад Сузакского района Киргизии был обнаружен тоннель, который ведет в Узбекистан. Об этом 20 марта написало издание «Спутник Киргизия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Дело в том, что жилье находится в 50 метрах от границы Киргизии с Узбекистаном. А тоннель использовали для переправки людей через границу и контрабанды.

В полиции сообщили, что глубина тоннеля составляет 15 метров, а высота — 1,7 метра. 38-летнего собственника дома задержали по подозрению в организации канала контрабанды.









