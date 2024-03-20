Житель Киргизии у себя в доме имеет 130-метровый тоннель в Узбекистан

В доме у жителя села Бек-Абад Сузакского района Киргизии был обнаружен тоннель, который ведет в Узбекистан. Об этом 20 марта написало издание «Спутник Киргизия» со ссылкой на правоохранительные органы.
Дело в том, что жилье находится в 50 метрах от границы Киргизии с Узбекистаном. А тоннель использовали для переправки людей через границу и контрабанды.
В полиции сообщили, что глубина тоннеля составляет 15 метров, а высота — 1,7 метра. 38-летнего собственника дома задержали по подозрению в организации канала контрабанды.
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