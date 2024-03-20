В США полиция подстрелила топ-менеджера аэропорта Билла и Хиллари Клинтон во время обыска его дома

NYP: директор аэропорта Билла и Хиллари Клинтон был ранен во время обыска полиции

Исполнительный директор аэропорта Билла и Хиллари Клинтон в Арканзасе Брайан Малиновски получил ранение, когда агенты ФБР вручали ему ордер на обыск, сообщает New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

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Полиция штата Арканзас сообщила, что инцидент произошел в 06:00 по местному времени на улице Дюранс Корт в Литл Роке, во время обыска дома 53-летнего топ-менеджера. Мужчина был ранен, ему оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. Его состояние на данный момент неизвестно.

По данным источника, кроме Малиновски ранение также получил агент Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Причины и обстоятельства стрельбы не сообщаются. Прокуратура штата проведёт проверку и определит, было ли законным применение оружия.

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