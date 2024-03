В США полиция подстрелила топ-менеджера аэропорта Билла и Хиллари Клинтон во время обыска его дома

Исполнительный директор аэропорта Билла и Хиллари Клинтон в Арканзасе Брайан Малиновски получил ранение, когда агенты ФБР вручали ему ордер на обыск, сообщает New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: flickr.com by Алекс Смит is licensed under Creative CommonsCC0 1.0 Universal Public Domain