Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники сильно обеспокоены успехами ВС РФ

В США обеспокоены успехами РФ на фронте

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По словам министра обороны России Сергея Шойгу, достигнутые российскими Вооруженными силами успехи на фронте вызывают серьезную озабоченность у США и их союзников.

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Они испытывают все большие трудности в обосновании необходимости дальнейшего финансирования Украины и поставок Киевскому режиму вооружений и боеприпасов перед западным сообществом.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что для Вашингтона и стран, поддерживающих его политику в отношении Украины, становится все сложнее находить весомые аргументы для продолжения подобной линии поведения на фоне достижений российской армии в ходе специальной военной операции.