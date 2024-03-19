Коррупционный скандал: бывший руководитель учреждения приговорен к колонии и лишению права на должности

Экс-директора Жирновского психоневрологического интерната Протасенко приговорили к заключению на 11 лет

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшего директора Жирновского Педагогического Научно-исследовательского Института, Александра Протасенко, приговорили к заключению в колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей за коррупционные действия, как сообщило издание novostivolgograda. ru.

Фото: spangdahlem.af.mil by U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Gustavo Castillo

Согласно данным правоохранительных органов, руководитель учреждения получал взятки с 2019 по 2021 годы от предпринимателей в обмен на заключение контрактов на поставку товаров и предоставление услуг. Общая сумма взяток, выплаченных ему, составила 3 миллиона рублей.

Протасенко был приговорен к 11 годам лишения свободы и запрету занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях на 9 лет. Кроме того, судом была конфискована сумма взяток, а также арестованы два автомобиля и жилое помещение в Волгограде.