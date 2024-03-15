В Москве возбудили уголовное дело на девушку, которая вылила зеленку в урну на выборах

Девушка вылила зеленку в урну для бюллетеней, и попала под статью

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Москвы в избирательном участке разлила зеленку в урну для голосования.

Фото: wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Московское управление СК проинформировало, что против нее завели уголовное дело согласно статье 141 УК РФ. Теперь девушке грозит срок от 3 до 5 лет, так как она помешала голосовать другим людям и работе избирательной комиссии. В скором времени девушку доставят в СК для выяснения обстоятельств дела.

Штаб по наблюдению за выборами оповестили, что на данный момент урна уже запечатана, и голосование совершается в другой ящик.