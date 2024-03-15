Жительница Москвы в избирательном участке разлила зеленку в урну для голосования.
Московское управление СК проинформировало, что против нее завели уголовное дело согласно статье 141 УК РФ. Теперь девушке грозит срок от 3 до 5 лет, так как она помешала голосовать другим людям и работе избирательной комиссии. В скором времени девушку доставят в СК для выяснения обстоятельств дела.
Штаб по наблюдению за выборами оповестили, что на данный момент урна уже запечатана, и голосование совершается в другой ящик.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.