В Белгороде при налёте беспилотников погиб человек и возник пожар

В Белгороде при налёте беспилотников погиб человек, несколько зданий получили повреждения — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сегодня утром 8 беспилотников совершили налёт на Белгород, часть из них была сбита на подлёте к городу. Однако без жертв и разрушений не обошлось. Беспилотники ВСУ регулярно совершают налёты на приграничные области РФ с целью нанесения ущерба и дестабилизации обстановки.
Владимир Путин подчёркивал, что атаки на приграничные области вынуждают Россию на создание "зоны безопасности".
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