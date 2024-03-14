В Белгороде при налёте беспилотников погиб человек и возник пожар

Новый теракт ВСУ в Белгороде

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Белгороде при налёте беспилотников погиб человек, несколько зданий получили повреждения — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Фото: Self-photographed by Sylvain Pedneault is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сегодня утром 8 беспилотников совершили налёт на Белгород, часть из них была сбита на подлёте к городу. Однако без жертв и разрушений не обошлось. Беспилотники ВСУ регулярно совершают налёты на приграничные области РФ с целью нанесения ущерба и дестабилизации обстановки.

Владимир Путин подчёркивал, что атаки на приграничные области вынуждают Россию на создание "зоны безопасности".