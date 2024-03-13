Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыто устройство волосков на листьях крапивы
Два важных шага перед покупкой собаки
Путин прокомментировал попытки ВСУ прорваться в российские регионы
Несколько упражнения на пресс для ленивых
Певица Татьяна Буланова отреагировала на разницу в возрасте с мужем: "Главное — здоровье!"
В Алтайском крае мошенники устроили 98 подставных ДТП и обманули 13 страховщиков
Военкор Ткач: если украинские диверсанты пойдут вперед, фронт обрушится
Барабанные против дисковых тормозов: когда барабанные системы оказываются лучше?
Жареный рис с овощами: обед в китайском стиле, который очень легко приготовить
В Удмуртии суд отправил иностранца в колонию на три года в колонию за серию краж. В том числе он украл деньги с карты вдовы бойца СВО

В Удмуртии осудили мужчину за хищения с банковской карты вдовы участника СВО

2:15
Происшествия

За серию краж, включая совершение кражи с банковского счёта вдовы участника СВО, в городе Сарапул был осуждён 31-летний мужчина без российского гражданства. Его гражданство конкретно не названо. Эту информацию передала Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В Удмуртии осудили мужчину за хищения с банковской карты вдовы участника СВО
Фото: мвд.рф

Суд Сарапула установил, что 5 января 2023 года обвиняемый, находясь в квартире своей знакомой, с которой он познакомился через социальную сеть "ВКонтакте", воспользовался моментом, когда она временно покинула квартиру, и похитил ее мобильный телефон и банковскую карту со стола. После этого он ушел и снял с её карты 5 300 рублей.

В тот же вечер он познакомился с мужчиной, который пригласил его к себе домой выпить. После того, как хозяин квартиры уснул, обвиняемый похитил два мобильных телефона со стола. Ущерб составил 11 800 рублей.

Суд также установил другие случаи преступной деятельности обвиняемого. Осенью 2022 года он познакомился с жительницей Сарапула в "ВКонтакте" и начал встречаться с ней.

В марте 2023 года он был с ней и её детьми в сауне, где заказали еду. Когда к ним пришел курьер, мужчина сказал женщине, что сам оплатит заказ, взял её банковскую карту, на которой была большая сумма денег, и снял без ее согласия 438 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию после того, как получила оповещение от банка о снятии средств.

Подозреваемого задержали через несколько дней, и часть похищенных денег была возвращена.

На суде обвиняемый не признал свою вину, но суд пришёл к выводу, что его виновность доказана.

При назначении наказания суд учел как обстоятельства, смягчающие наказание, его содействие расследованию, состояние его здоровья и его матери, наличие ребенка, а также частичное возмещение ущерба. Как обстоятельство, отягчающее наказание, суд учел наличие особо опасного рецидива преступлений и приговорил обвиняемого к трёхлетнему лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает udm-info.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Последние материалы
Весеннее обострение: симптомы и методы лечения от врача-психиатра
Что нужно сделать с рассадой петунии после пикировки
Увлажняющий лосьон для тела с лавандой: натуральный рецепт для ухода за кожей
Собака по кличке Месси из "Анатомии падения" стала главной звездой "Оскара – 2024"
Почему обгон нескольких машин на трассе может быть крайне опасным: объяснение ГИБДД
Как правильно приготовить омлет: раскрываем тонкости процесса
Бразильские ученые обнаружили 16 археологических памятников в штате Токантинс
Туристов рассказали о последствиях за ношение игральных карт в Таиланде
Актер Станислав Садальский защитил Аллу Пугачеву от обвинений в иностранных связях
Разница между сторожевой и охранной собакой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников