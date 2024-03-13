В Удмуртии суд отправил иностранца в колонию на три года в колонию за серию краж. В том числе он украл деньги с карты вдовы бойца СВО

В Удмуртии осудили мужчину за хищения с банковской карты вдовы участника СВО

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За серию краж, включая совершение кражи с банковского счёта вдовы участника СВО, в городе Сарапул был осуждён 31-летний мужчина без российского гражданства. Его гражданство конкретно не названо. Эту информацию передала Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Фото: мвд.рф

Суд Сарапула установил, что 5 января 2023 года обвиняемый, находясь в квартире своей знакомой, с которой он познакомился через социальную сеть "ВКонтакте", воспользовался моментом, когда она временно покинула квартиру, и похитил ее мобильный телефон и банковскую карту со стола. После этого он ушел и снял с её карты 5 300 рублей.

В тот же вечер он познакомился с мужчиной, который пригласил его к себе домой выпить. После того, как хозяин квартиры уснул, обвиняемый похитил два мобильных телефона со стола. Ущерб составил 11 800 рублей.

Суд также установил другие случаи преступной деятельности обвиняемого. Осенью 2022 года он познакомился с жительницей Сарапула в "ВКонтакте" и начал встречаться с ней.

В марте 2023 года он был с ней и её детьми в сауне, где заказали еду. Когда к ним пришел курьер, мужчина сказал женщине, что сам оплатит заказ, взял её банковскую карту, на которой была большая сумма денег, и снял без ее согласия 438 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию после того, как получила оповещение от банка о снятии средств.

Подозреваемого задержали через несколько дней, и часть похищенных денег была возвращена.

На суде обвиняемый не признал свою вину, но суд пришёл к выводу, что его виновность доказана.

При назначении наказания суд учел как обстоятельства, смягчающие наказание, его содействие расследованию, состояние его здоровья и его матери, наличие ребенка, а также частичное возмещение ущерба. Как обстоятельство, отягчающее наказание, суд учел наличие особо опасного рецидива преступлений и приговорил обвиняемого к трёхлетнему лишению свободы в исправительной колонии особого режима, сообщает udm-info.ru.