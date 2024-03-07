В Красноярске внук до смерти забил ногами 84-летнего дедушку за то, что тот захотел прогуляться

В Красноярске пенсионер захотел подышать свежим воздухом и был за это убит внуком

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

39-летний житель Красноярска до смерти забил родного 84-летнего дедушку за его желание прогуляться. Убийца в момент преступления был в нетрезвом состоянии.

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Всё началось с того, что к матери фигуранта пришла её подруга. Они стали пить алкогольные напитки, к ним присоединился сын хозяйки квартиры. Когда подруга ушла, мать, сын и дедушка легли спать, но через некоторое время сын проснулся из-за шума. Он встал и увидел в прихожей дедушку, который хотел выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.

Мужчина не пускал дедушку, и тогда тот вернулся в свою комнату и лёг на диван, но внука это не успокоило. Он был так зол, что побежал за дедушкой, начал бить его куда попало руками и ногами и нанёс ему 43 удара.

Травмы оказались так сильно, что пенсионер умер до приезда скорой помощи. Обвиняемый признал вину.