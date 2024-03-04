Во Владивостоке возбудили уголовное дело за надпись краской, которую сделал мужчина на "Батарее Поспеловской"

Во Владивостоке возбудили уголовное дело за надпись краской

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По сообщению пресс-службы следственного управления СК РФ по Приморскому краю, ведомство завело во Владивостоке уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья касается уничтожения или повреждения объектов культурного наследия.

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Дело возбуждено на основе мониторинга публикаций в соцсетях, на одной из которых неизвестный мужчина во Владивостоке делает надпись из аэрозольного баллончика на памятнике "Батарея Поспеловская".

В сообщении также сказано, что следователями произведён осмотр места преступления, изъят аэрозольный баллончик. Следователи установили и допросили свидетелей, назначили судебные экспертизы.