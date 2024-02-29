В Королёве полицейские пытались найти стрелков, ранивших вернувшегося из зоны СВО бойца

В Королёве боец СВО закашлял кровью пи потерял сознание на улице

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В подмосковном Королёве мужчина шёл по улице и в какой-то момент закашлял кровью и упал на землю. Многие прохожие не обращали внимания на пострадавшего и шли дальше по своим делам, но рядом оказались неравнодушные, которые вызвали ему скорую помощь и попытались привести его в чувства.

Фото: flickr.com by Lance Cpl. Harrison Rakhshani is licensed under U.S. federal government

Открыв глаза, мужчина сказал только одно: что у него пулевое ранение. Люди вокруг решили, что он имел дело с преступником, и вызвали полицию.

Прибывшие полицейские начали поиски стрелков, которые якобы находились в том же городе, но позже мужчина объяснил, что он приехал на лечение из зоны СВО, где получил ранение. Из-за долгой прогулки на свежем воздухе у него открылась рана, что и привело к кашлю и обмороку.

Врачи забрали военнослужащего в больницу и оказали ему помощь, сейчас его жизнь в безопасности.