Омичка пожаловалась на мужчину, стрелявшего из ружья по бездомным собакам у склада

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На улице имени 20 лет РККА случился инцидент, описанный одной из свидетельниц. Женщина из Омска поделилась своим рассказом в сообществе "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте". По её словам, она оказалась на складе на улице 20 лет РККА в Октябрьском округе и стала свидетельницей необычного происшествия.

Фото: мвд.рф

Она утверждает, что неизвестный мужчина начал стрелять по собакам из ружья и вел себя агрессивно. Женщина запечатлела происходящее на видео и опубликовала его в интернете.

"Сегодня на складе на улице 20 Лет РККА, 303, произошла стрельба по собакам. Прошу обратить на это внимание. Видимо, весеннее обострение. Тот, кто стрелял, готов был напасть на меня", — написала свидетельница.

Однако позже она попросила удалить видео и отказалась от своих слов, объяснив, что не до конца разобралась в ситуации, сообщает gorod55.ru.

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что сейчас проводится проверка инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.