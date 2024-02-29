Омичка пожаловалась на мужчину, стрелявшего из ружья по бездомным собакам у склада

На улице имени 20 лет РККА случился инцидент, описанный одной из свидетельниц. Женщина из Омска поделилась своим рассказом в сообществе "Инцидент Омск" в социальной сети "ВКонтакте". По её словам, она оказалась на складе на улице 20 лет РККА в Октябрьском округе и стала свидетельницей необычного происшествия.
Она утверждает, что неизвестный мужчина начал стрелять по собакам из ружья и вел себя агрессивно. Женщина запечатлела происходящее на видео и опубликовала его в интернете.
"Сегодня на складе на улице 20 Лет РККА, 303, произошла стрельба по собакам. Прошу обратить на это внимание. Видимо, весеннее обострение. Тот, кто стрелял, готов был напасть на меня", — написала свидетельница.
Однако позже она попросила удалить видео и отказалась от своих слов, объяснив, что не до конца разобралась в ситуации, сообщает gorod55.ru.
В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили, что сейчас проводится проверка инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
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