Воздушная скорая помощь спасла человека, пытавшегося вылечить ковид на перевале Дятлова

COVID против перевала Дятлова: победила аваиация Ростеха

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Под Екатеринбургом мужчина застрял в горах, где пытался вылечиться от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте корпорации Ростех.

Фото: Wikimedia Commons by Doomych is licensed under Public Domain

По информации пресс-службы, россиянин поднялся на перевал Дятлова, поскольку считал, что это поможет ему справиться с вирусом COVID-19. В высокогорье на окраине Свердловской области он почувствовал себя плохо. Для эвакуации спасателям пришлось задействовать вертолет Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Пациент был успешно доставлен в больницу.

Перевал в горах Северного Урала получил печальную известность после гибели девяти членов туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Примечательно, что это не первый случай попытки излечения с помощью магического места: в 2023 году с перевала Дятлова был эвакуирован еще один турист, пытавшийся победить коронавирус.

Национальная служба санитарной авиации (НССА) была создана в 2019 году как единый оператор воздушной скорой помощи в рамках федерального проекта, который реализуют Минздрав, Минпромторг и Госкорпорация Ростех. Всего в 2023 году пилоты НССА совершили более 10 тысяч вылетов по всей стране и помогли спасти жизни более 12 тысяч пациентов.