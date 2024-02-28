Воздушная скорая помощь спасла человека, пытавшегося вылечить ковид на перевале Дятлова

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COVID против перевала Дятлова: победила аваиация Ростеха

1:19
Происшествия

Под Екатеринбургом мужчина застрял в горах, где пытался вылечиться от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте корпорации Ростех.

COVID против перевала Дятлова: победила аваиация Ростеха
Фото: Wikimedia Commons by Doomych is licensed under Public Domain

По информации пресс-службы, россиянин поднялся на перевал Дятлова, поскольку считал, что это поможет ему справиться с вирусом COVID-19. В высокогорье на окраине Свердловской области он почувствовал себя плохо. Для эвакуации спасателям пришлось задействовать вертолет Национальной службы санитарной авиации Ростеха. Пациент был успешно доставлен в больницу.

Перевал в горах Северного Урала получил печальную известность после гибели девяти членов туристической группы Игоря Дятлова в 1959 году. Примечательно, что это не первый случай попытки излечения с помощью магического места: в 2023 году с перевала Дятлова был эвакуирован еще один турист, пытавшийся победить коронавирус.

Национальная служба санитарной авиации (НССА) была создана в 2019 году как единый оператор воздушной скорой помощи в рамках федерального проекта, который реализуют Минздрав, Минпромторг и Госкорпорация Ростех. Всего в 2023 году пилоты НССА совершили более 10 тысяч вылетов по всей стране и помогли спасти жизни более 12 тысяч пациентов.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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