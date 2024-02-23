Более 130 пассажиров самолета FlyDubai не могут вылететь из аэропорта уже 17 часов

Внуково: FlyDubai не может вылететь из аэропорта уже 17 часов

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Рейс авиакомпании FlyDubai не может вылететь из аэропорта Внуково в Дубай уже 17 часов, сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва". Представители перевозчика объяснили задержку техническими неполадками.

Фото: flickr.com by Rudi Riet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам ожидающих, официальных извинений от компании не принесли. Некоторые пассажиры уже начали отмечать праздник прямо в терминале.

Новое время вылета было назначено на 19:20. Однако, на данный момент пассажиры так и не были приглашены на посадку.

Месяц назад аналогичная ситуация произошла с рейсом FlyDubai из Санкт-Петербурга. В тот раз пассажиры ожидали вылета двое суток, а в аэропорт были вызваны представители Северо-Западной транспортной прокуратуры.