Более 130 пассажиров самолета FlyDubai не могут вылететь из аэропорта уже 17 часов

Рейс авиакомпании FlyDubai не может вылететь из аэропорта Внуково в Дубай уже 17 часов, сообщает телеграм-канал "Осторожно, Москва". Представители перевозчика объяснили задержку техническими неполадками.
По словам ожидающих, официальных извинений от компании не принесли. Некоторые пассажиры уже начали отмечать праздник прямо в терминале.
Новое время вылета было назначено на 19:20. Однако, на данный момент пассажиры так и не были приглашены на посадку.
Месяц назад аналогичная ситуация произошла с рейсом FlyDubai из Санкт-Петербурга. В тот раз пассажиры ожидали вылета двое суток, а в аэропорт были вызваны представители Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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