Школьное ЧП: Крыша обрушилась из-за недочетов в обслуживании. Дети в безопасности, но кто виноват?

Из-за ненадлежащего обслуживания обрушилась крыша школы в Оренбургской области

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 22 февраля в школе села Кваркено в Оренбургской области произошло частичное обрушение крыши. Следственные органы региона проводят расследование.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По предварительным данным, причиной инцидента стали ненадлежащее исполнение обязанностей по обслуживанию здания. Об этом сообщает 56orb.ru.

Пока нет информации о пострадавших, так как ЧП произошло во время, когда дети и персонал школы отсутствовали. Прокурор области организовал проверку для выявления причин происшествия и оценки действий лиц, ответственных за содержание здания.