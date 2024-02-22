Школьное ЧП: Крыша обрушилась из-за недочетов в обслуживании. Дети в безопасности, но кто виноват?

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Из-за ненадлежащего обслуживания обрушилась крыша школы в Оренбургской области

0:38
Происшествия

Утром 22 февраля в школе села Кваркено в Оренбургской области произошло частичное обрушение крыши. Следственные органы региона проводят расследование.

Из-за ненадлежащего обслуживания обрушилась крыша школы в Оренбургской области
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По предварительным данным, причиной инцидента стали ненадлежащее исполнение обязанностей по обслуживанию здания. Об этом сообщает 56orb.ru.

Пока нет информации о пострадавших, так как ЧП произошло во время, когда дети и персонал школы отсутствовали. Прокурор области организовал проверку для выявления причин происшествия и оценки действий лиц, ответственных за содержание здания.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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