Школьное ЧП: Крыша обрушилась из-за недочетов в обслуживании. Дети в безопасности, но кто виноват?

Утром 22 февраля в школе села Кваркено в Оренбургской области произошло частичное обрушение крыши. Следственные органы региона проводят расследование.
По предварительным данным, причиной инцидента стали ненадлежащее исполнение обязанностей по обслуживанию здания. Об этом сообщает 56orb.ru.
Пока нет информации о пострадавших, так как ЧП произошло во время, когда дети и персонал школы отсутствовали. Прокурор области организовал проверку для выявления причин происшествия и оценки действий лиц, ответственных за содержание здания.
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