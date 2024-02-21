Смертельное ДТП: столкновение реанимобиля и поезда

На железнодорожном переезде на юге Башкирии произошло столкновение реанимобиля и локомотива, в результате чего погибла пациентка скорой помощи 1956 года рождения, а еще трое людей пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации.
По версии ГИБДД, виной ДТП является водитель скорой помощи, и сейчас ведутся расследование и установление обстоятельств происшествия. Об этом сообщает mkset.ru.
К изучению обстоятельств трагедии подключились прокуратура и следком. Правоохранители должны выяснить, соблюдались ли правила безопасной эксплуатации железнодорожного переезда.
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