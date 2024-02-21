Лжетаксиста настигла Карма: задержан иностранец с 3 кг мефедрона

В Липецкой области поймали оптового закладчика наркотиков

1:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

В Липецкой области был задержан таксист с тремя килограммами мефедрона, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД России.

Фото: МВД Медиа

Операцию провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с коллегами из Госавтоинспекции в Данковском районе. У них были подозрения в отношении 25-летнего гражданина иностранного государства, работавшего в такси.

Полицейские остановили его автомобиль и нашли в запасном колесе три больших пакета с мефедроном. Помогла им в этом служебная собака по кличке Карма, обученная поиску наркотиков.

Выяснилось, что задержанный притворялся таксистом для маскировки своей основной деятельности. Он сотрудничал с одним из интернет-магазинов синтетического зелья в качестве оптового дилера. На арендованной машине фигурант забирал товар в Подмосковье и раскладывал его в тайники в Липецкой области, зарплату получал в криптовалюте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков и приготовление к нему), подозреваемый брошен в застенки СИЗО.

Задержан наркокурьер