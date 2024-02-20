На семью петербургского адвоката совершено покушение

В Санкт-Петербурге произошла стрельба

В Санкт-Петербурге у гимназии №622 на Выборгском шоссе произошло покушение на убийство. Неизвестный открыл стрельбу на поражение из "пистолета Макарова" по водителю чёрной Toyota Camry.

Фото: https://www.pxfuel.com/ru/search?q=%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82

В результате стрельбы водитель автомобиля-гражданин Узбекистана, личный водитель адвоката, получил тяжёлые ранения и сейчас находится в реанимации. Скорее всего, киллер полагал, что мужчина, который привёз детей в гимназию-это сам адвокат.

Преступление было совершено на глазах детей адвоката, к счастью, они не пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"). Преступников ищут.