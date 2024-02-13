Вмешался даже депутат Госдумы: школьный инцидент с драками в Тюмени набирает обороты. Парламентарий подал запрос в МВД

Депутат Госдумы Нилов направил запрос в МВД о проверке инцидента с избиением школьников в Тюмени

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Депутат Госдумы Ярослав Нилов отреагировал на обнародованные видеозаписи, на которых тюменские школьники, объединённые в группировку, совершают жестокие избиения.

Фото: Wikipedia by Mir official is licensed under CC BY-SA 4.0

Он намерен направить депутатские запросы в МВД, прокуратуру и к губернатору Тюменской области с целью оперативной проверки произошедшего.

Правоохранительные органы уже выявили личности агрессоров, подчеркнув, что это местные жители. Однако национальность нападавших не была уточнена. Представитель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев отрицает связь этих школьников с азербайджанской нацией, описывая инцидент как бытовой конфликт между одноклассниками. Он также подчёркивает, что большинство участников конфликта - русской национальности, сообщает nashgorod.ru.

Несмотря на заявления представителя диаспоры об отсутствии национальных мотивов, официальные запросы были направлены в правоохранительные органы для выяснения возможных проблем, связанных с межнациональной неприязнью в регионе.