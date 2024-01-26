Бандит проткнул отвёрткой руку пассажиру московского метро

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Задержан хулиган, ранивший пассажира московского метро отвёрткой

0:51
Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали хулигана, ранившего пассажира столичного метро отвёрткой, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Задержан хулиган, ранивший пассажира московского метро отвёрткой
Фото: МВД Медиа

Инцидент произошёл на станции "Добрынинская". Двое мужчин на платформе сначала поругались, а потом вступили в рукопашную, в ходе которой один другого ткнул отвёрткой.

У пострадавшего — открытое ранение правой кисти. Ему оказана первая помощь.

Нападавший — 34-летний москвич — задержан по горячим следам и препровождён в околоток. Ставший орудием преступления инструмент у него отобрали и отправили на экспертизу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый отправлен под домашний арест.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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