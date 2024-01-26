Бандит проткнул отвёрткой руку пассажиру московского метро

Задержан хулиган, ранивший пассажира московского метро отвёрткой

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали хулигана, ранившего пассажира столичного метро отвёрткой, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Фото: МВД Медиа

Инцидент произошёл на станции "Добрынинская". Двое мужчин на платформе сначала поругались, а потом вступили в рукопашную, в ходе которой один другого ткнул отвёрткой.

У пострадавшего — открытое ранение правой кисти. Ему оказана первая помощь.

Нападавший — 34-летний москвич — задержан по горячим следам и препровождён в околоток. Ставший орудием преступления инструмент у него отобрали и отправили на экспертизу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый отправлен под домашний арест.