Бандит проткнул отвёрткой руку пассажиру московского метро

Сотрудники УВД на Московском метрополитене задержали хулигана, ранившего пассажира столичного метро отвёрткой, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.
Инцидент произошёл на станции "Добрынинская". Двое мужчин на платформе сначала поругались, а потом вступили в рукопашную, в ходе которой один другого ткнул отвёрткой.
У пострадавшего — открытое ранение правой кисти. Ему оказана первая помощь.
Нападавший — 34-летний москвич — задержан по горячим следам и препровождён в околоток. Ставший орудием преступления инструмент у него отобрали и отправили на экспертизу.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый отправлен под домашний арест.
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