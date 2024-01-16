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Похитил и требовал выкуп: в Уфе полиция задержала подростка

В Уфе полиция задержала похитившего своего сверстника подростка

1:04
Происшествия

Житель Уфы похитил 16-летнего подростка, требуя выкуп за его освобождение.

В Уфе полиция задержала похитившего своего сверстника подростка
Фото: Openverse by chrisjohnbeckett is licensed under BY-NC-ND 2.0

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда обвиняемый встретил случайно своего знакомого в магазине, с которым ранее был в конфликте. Он атаковал подростка, угрожая ножом, и отвез его в свою квартиру, где удерживал его.

По версии МВД обвиняемый требовал выкуп в размере 22 тысяч рублей. Тётя пострадавшего подростка сообщила о ситуации в правоохранительные органы.

Полицейские обнаружили обвиняемого и подростка на улице. При попытке задержать его при передаче денег сотрудникам полиции, обвиняемому удалось скрыться. Впоследствии он явился в отдел полиции и признался в преступлении, сообщает mkset.ru.

В настоящее время проводятся следственные действия, изучаются условия проживания семьи обвиняемого и другие факторы, способствовавшие совершению преступления. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время расследования уголовного дела.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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