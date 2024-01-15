Из спецшколы в Екатеринбурге сбежал мальчик и заявил о насилии

15-летний парень сбежал из школы №124 в Екатеринбурге и рассказал о физическом и психологическом насилии, которому он подвергался. По словам школьника, его избивали, лишали еды и издевались над ним. Он не мог сообщить об этом своим родителям по телефону, так как их разговоры были под строгим контролем.
Необходимо отметить, что за некоторое время до своего бегства парень неоднократно выражал желание покинуть школу. Адвокат Екатерина Кувалдина сообщила, что мать парня обратилась в Следственный комитет с заявлением, сообщает tagilcity.ru.
Напомним, в апреле 2023 года стало известно о случаях насилия в отношении учеников в этой специальной школе. В декабре 2023 года один из подозреваемых, находившихся под подпиской о невыезде, сбежал из учебного заведения.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.