Из спецшколы в Екатеринбурге сбежал мальчик и заявил о насилии

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

15-летний парень сбежал из школы №124 в Екатеринбурге и рассказал о физическом и психологическом насилии, которому он подвергался. По словам школьника, его избивали, лишали еды и издевались над ним. Он не мог сообщить об этом своим родителям по телефону, так как их разговоры были под строгим контролем.

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Необходимо отметить, что за некоторое время до своего бегства парень неоднократно выражал желание покинуть школу. Адвокат Екатерина Кувалдина сообщила, что мать парня обратилась в Следственный комитет с заявлением, сообщает tagilcity.ru.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно о случаях насилия в отношении учеников в этой специальной школе. В декабре 2023 года один из подозреваемых, находившихся под подпиской о невыезде, сбежал из учебного заведения.