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На глазах беременной женщины избили её мужа из-за замечания о ценах в магазине

1:30
Происшествия

В Санкт-Петербурге конфликт в местном торговом центре перерос в драку прямо перед беременной женщиной, сообщает портал 78.ru.

На глазах беременной женщины избили её мужа из-за замечания о ценах в магазине
Фото: Нейросеть Шедеврум

Инцидент произошел в одном из магазинов, входящих в состав комплекса. По словам супругов, они собирались приобрести игрушки для своей племянницы, однако цены на товар оказались несоответствующими тем, что указано на ценниках, и разница составила более тысячи рублей за каждый товар.

На кассе возник конфликт между супругами и сотрудницей. Мужчина попросил администратора, однако получил агрессивный ответ. После чего пара заявила, что приобретет товар только по той цене, которая указана на ценнике. Кассир негодовала и устроила скандал.

Позже мужчине и его беременной жене удалось покинуть отдел. В это время на россиянина набросился один из сотрудников и начал избивать его на глазах жены, в результате чего у мужчины потекла кровь, он сильно ударился головой.

В информационном отделе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны, присутствующие в торговом центре на улице Байконурская, где произошло срабатывание тревожной сигнализации, задержали гражданина подозреваемого в нарушении общественного порядка. Задержанный был передан в местное отделение полиции для проведения дополнительных проверок.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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