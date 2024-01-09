На глазах беременной женщины избили её мужа из-за замечания о ценах в магазине

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге конфликт в местном торговом центре перерос в драку прямо перед беременной женщиной, сообщает портал 78.ru.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Инцидент произошел в одном из магазинов, входящих в состав комплекса. По словам супругов, они собирались приобрести игрушки для своей племянницы, однако цены на товар оказались несоответствующими тем, что указано на ценниках, и разница составила более тысячи рублей за каждый товар.

На кассе возник конфликт между супругами и сотрудницей. Мужчина попросил администратора, однако получил агрессивный ответ. После чего пара заявила, что приобретет товар только по той цене, которая указана на ценнике. Кассир негодовала и устроила скандал.

Позже мужчине и его беременной жене удалось покинуть отдел. В это время на россиянина набросился один из сотрудников и начал избивать его на глазах жены, в результате чего у мужчины потекла кровь, он сильно ударился головой.

В информационном отделе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили, что сотрудники вневедомственной охраны, присутствующие в торговом центре на улице Байконурская, где произошло срабатывание тревожной сигнализации, задержали гражданина подозреваемого в нарушении общественного порядка. Задержанный был передан в местное отделение полиции для проведения дополнительных проверок.