Мужчина из Казахстана выступил против Нового года и поджег городскую елку

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Казахстане задержан мужчина, поджегший новогоднюю елку в городе Тараз, на территории парка Первого президента. Согласно информации МВД страны, на видеозаписи видно, как подозреваемый приближается к городской елке, после чего происходит отключение гирлянд, и нижняя часть дерева вспыхивает. Затем мужчина проходит по территории. 56-летнего подозреваемого задержала полиция, и он предоставил признательные показания. В связи с инцидентом начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

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По информации портала Orda. kz, мотивацией мужчины стал протест, выраженный через поджог. Он утверждает, что в Казахстане не следует праздновать Новый год. Власти после инцидента заявили о восстановлении украшений на елке, а также установили охрану полиции для ее защиты.