Во Франции задержали поджигателя автомобилей

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранителям потребовалось меньше суток для задержания и ареста поджигателя. Согласно законодательству, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, его мотивы не уточняются.

Фото: wikimedia.org by CEphoto, Uwe Aranas is licensed under CC BY-SA 3.0

"Восемнадцатилетний мужчина был задержан и помещен под стражу по подозрению в поджоге 25 автомобилей в Туаре", - сообщает канал со ссылкой на прокуратуру города Ньор.

Напомним, ранее 14 июля и в ночь на 15 июля французская полиция в день Национального праздника задержала 96 человек. Всего было зафиксировано 255 поджогов автомобилей.