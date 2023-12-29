Правоохранителям потребовалось меньше суток для задержания и ареста поджигателя. Согласно законодательству, ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет, его мотивы не уточняются.
"Восемнадцатилетний мужчина был задержан и помещен под стражу по подозрению в поджоге 25 автомобилей в Туаре", - сообщает канал со ссылкой на прокуратуру города Ньор.
Напомним, ранее 14 июля и в ночь на 15 июля французская полиция в день Национального праздника задержала 96 человек. Всего было зафиксировано 255 поджогов автомобилей.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.