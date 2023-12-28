В Москве школьница покончила с собой из-за страха перед наказанием за новогоднее пьянство

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве 16-летняя ученица 10-го класса школы № 1467 приняла решение совершить самоубийство, предположительно, в результате страха перед наказанием за участие в "алкогольном продолжении" новогоднего мероприятия.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Как сообщает Telegram-канал Mash, возвращение домой после праздника в поселение Внуковское привлекло внимание старшего брата, который обнаружил запах алкоголя и рассказал об этом отцу. Разговор между отцом и дочерью не заладился, поэтому он был отложен на потом.

На следующий день отец, пытаясь проверить, все ли в порядке, обнаружил открытый балкон и тело дочери внизу.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.