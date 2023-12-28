10 детей с поезда в Крым попали в больницу

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия Человеческий фактор

С поезда Москва — Симферополь госпитализировали 10 детей с симптомами ОРВИ и температурой, сообщает Юго-Восточная железная дорога в четверг.

Фото: БНК

Организованная группа из 250 детей и 45 сопровождающих ехала в Джанкой. В пути некоторые из них почувствовали себя плохо.

На станции Мичуринск-Уральский Тамбовской области в вагон зашли бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. Они обследовали всех, заболевших сняли с поезда и отправили в местную больницу.

"У остальных признаков ОРВИ не обнаружено. Состав отправлен по назначению с эстафетным медицинским сопровождением", — добавили в ЮВЖД.

Ранее похожая вспышка болезни произошла в поезде Тюмень — Адлер. Из 111 возвращавшихся с отдыха детей занедужили 89, у 55 из них диагностирован грипп A, одна девочка умерла.