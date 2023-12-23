Врач указал на главную ошибку взрослых, из-за которой по РФ проехал "поезд смерти": "Защиты 100% не существует, но…"

12-летняя донбасская девочка, которая отдыхала в детском лагере, трагически погибла по вине взрослых.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ещё 125 ребятишек в больнице.

Причину массового заболевания оперативно установили — у ребят с признаками острых респираторных вирусных инфекций обнаружили "грипп А" (свиной грипп).

Это уже заявили и в Роспотребнадзоре Саратовской области.

Грипп этот относится к числу ОРВИ. Одна из самых патогенных в данном классе — гриппы А, гриппы Б, которые весьма давно циркулируют, цитирует "Царьград" завмедицинской частью и врача общей практики Дениса Прокофьева.

"Действительно, могут вызывать тяжёлые виды интоксикации, сопровождаются повышением температуры, могут приводить к развитию бактериальной инфекции. В принципе, основная защита — это, в первую очередь, поддержание иммунитета", — отметил доктор.

Здесь особо уделить внимание профилактическому использованию противовирусных. На сегодня более актуальными являются мази, которые препятствуют проникновению вируса в организм. В основном, они на основе интерферонов.

То что произошло произошло, связано с тем, что среди детей были больные дети, которых не должны были допускать до массовых мероприятий. Таких ребят надо было изолировать для оказания качественной медпомощи.

"Здесь, конечно, нарушение с позиции допуска детей в коллективы, больных к здоровым, то есть несоблюдение эпидемического режима. Защиты стопроцентной не существует. Да, есть вакцинация. Но сказать, что это гарантия на "все сто" — нет", — подытожил Прокофьев, но добавил, что вакцинация только лишь предотвращает тяжёлое развитие болезни.

Кто ответит за смерть девочки в поезде?