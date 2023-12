Мошенники в Хакасии вывели у женщины более полутора миллионов рублей

Your browser does not support the audio element.

За несколько дней аферисты обманом выманили из кармана 58-летней жительницы села Аскиз свыше полутора миллионов рублей. По информации МВД Хакасии, неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора, связался с женщиной, утверждая, что необходимо продлить соглашение об услугах связи. Для этого пенсионерка передала собеседнику SMS-код для доступа к своему личному кабинету на портале Госуслуг. Аферист заявил, что ее кабинет был взломан.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.