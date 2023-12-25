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Мошенники в Хакасии вывели у женщины более полутора миллионов рублей

1:28
Происшествия

За несколько дней аферисты обманом выманили из кармана 58-летней жительницы села Аскиз свыше полутора миллионов рублей. По информации МВД Хакасии, неизвестный, представившийся сотрудником мобильного оператора, связался с женщиной, утверждая, что необходимо продлить соглашение об услугах связи. Для этого пенсионерка передала собеседнику SMS-код для доступа к своему личному кабинету на портале Госуслуг. Аферист заявил, что ее кабинет был взломан.

Мошенники в Хакасии вывели у женщины более полутора миллионов рублей
Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Женщина поделилась этой информацией со своей 38-летней дочерью. Вскоре звонок якобы от правоохранительных органов поступил и ей. Злоумышленники утверждали, что на нее и ее мать были взяты кредиты, и срочно нужно взять "зеркальные" займы и перевести средства на "безопасный счет", сообщает newkhakasiya.online.

За два дня женщина оформила кредиты на сумму 1,48 миллиона рублей в четырех банках и перевела деньги через банкомат на указанные злоумышленниками счета. Кроме того, она добавила 90 тысяч рублей из своих личных сбережений. Аферисты даже вызвали такси для удобства потерпевшей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 159 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации о мошенничестве в крупном размере.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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