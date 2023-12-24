Мужчина обманул продавцов телефонов фальшивым переводом

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

33-летний резидент Москвы был задержан полицией в Волгограде после того, как он "приобретал" дорогие мобильные телефоны у местных жителей, предъявляя фальшивые скриншоты с поддельными переводами денег. Об этом сообщает местное правоохранительное ведомство. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото: unsplash. com/photos/w33-zg-dNL4 by Rami Al-zayat rami_alzayat is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Аферист выискивал своих потенциальных жертв на сайтах бесплатных объявлений, особенно тех, кто размещал объявления о продаже подержанных телефонов. В сентябре 2023 года он прибыл из Москвы в Волгоград, чтобы провести махинации с двумя продавцами.

При получении мобильных устройств он обманывал доверчивых волгоградцев, предъявляя им фальшивые скриншоты с экрана своего смартфона, на которых были изображены поддельные переводы денег за приобретенные товары. В общей сложности он украл два гаджета на сумму в 200 тысяч рублей. сообщает novostivolgograda.ru.

Для поиска мошенника потребовалось вмешательство полиции из Москвы. После его задержания в столице, преступника доставили обратно в Волгоград.

В результате расследования также стало известно, что задержанный имеет причастность к совершению, как минимум, трех аналогичных преступлений в отношении продавцов из других регионов. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве.