Житель Хабаровска получил 16 лет за убийство возлюбленной из Новосибирска

В Новосибирске вынесен приговор жителю Хабаровского края, признанному виновным в убийстве и разбойном нападении. Происшествие случилось в ночь на 8 марта, когда мужчина пришел к своей интернет-знакомой для поздравления с Международным женским днем, сопровождая встречу распитием алкоголя.
По словам руководителя пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области Елены Коноваловой, в ходе общения возникла ссора, и осужденный, зарезав знакомую, похитил ее вещи, покидая место происшествия. 51-летняя жертва скончалась от полученных ножевых ранений. Приговорившему к убийству рецидивисту из Хабаровского края назначено шестнадцать лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает atas.info.
На Западе вновь заговорили о конфискации российских активов. В Германии прокуратура хочет изъять 720 млн евро. Но в Берлине могут пожалеть, отмечает Baijiahao.