16-летнюю студентку нашли мёртвой в общежитии РАНХиГС

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В общежитии РАНХиГС обнаружена 16-летняя студентка первого курса колледжа КМПО. Она была лишена сознания и имела шесть колотых ранений. Девушку обнаружили в её комнате на пятом этаже с двумя ранами в области шеи и четырьмя в области груди.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Спасатели скорой помощи доставили её в больницу, где выяснилось, что кроме ранений, она также отравилась лекарствами, передаёт Baza.

По словам близких студентки, в последнее время она сталкивалась с суицидальными мыслями из-за проблем с учёбой и взаимоотношениями с родителями.