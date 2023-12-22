В общежитии РАНХиГС обнаружена 16-летняя студентка первого курса колледжа КМПО. Она была лишена сознания и имела шесть колотых ранений. Девушку обнаружили в её комнате на пятом этаже с двумя ранами в области шеи и четырьмя в области груди.
Спасатели скорой помощи доставили её в больницу, где выяснилось, что кроме ранений, она также отравилась лекарствами, передаёт Baza.
По словам близких студентки, в последнее время она сталкивалась с суицидальными мыслями из-за проблем с учёбой и взаимоотношениями с родителями.
Дачникам, которые собираются посадить в своем саду красивоцветущий кустарник, но пока не определились с выбором, стоит присмотреться к луизеании (миндалю трёхлопастному).