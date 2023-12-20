В Краснодаре задержан юноша, который стрелял на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Представители ведомства рассказали, что из соцсетей узнали о том, что неизвестный молодой человек стрелял на улице Уральской, на детской площадке в ЖК "Аквамарин".
По словам задержанного, он хотел испытать пневматический пистолет, стреляя по зажигалке. Юноша добавил, что о последствиях своего поступка он не подумал и извинился за него.
"19-летний местный житель пояснил, что тестировал пневматический пистолет, а в качестве мишени использовал зажигалку. Также гражданин приносит свои извинения за необдуманный поступок и обещает, что такое больше не повторится", — говорится в сообщении.
Максимум, что грозит безалаберному стрелявшему в этой ситуации — это административный арест до 15 суток.
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