Энергобезопасности Хакасии угрожает майнерство

1:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Абакане было обсуждено воздействие деятельности майнеров на энергобезопасность Хакасии, а также методы противодействия незаконному использованию энергоресурсов. В последние несколько недель в городе часто происходили отключения электроснабжения из-за перегрузок в энергосетях и трансформаторных подстанциях при повышенной нагрузке, вызванной деятельностью майнеров. Муниципальное унитарное предприятие "Абаканские электрические сети" уже приняло односторонние меры по ограничению потребления электроэнергии майнерами, снизив его с 150 киловатт до 30 киловатт.

Фото: Pravda.ru

Однако для предотвращения серьезных аварий в системе электроснабжения города необходимы дополнительные шаги. Мэр Алексей Лемин подчеркнул, что майнинг, особенно в регионах с низкими тарифами на электроэнергию, представляет угрозу для энергобезопасности.

Он описал методы борьбы с майнерами, отметив, что они будут привлечены к ответственности за неоправданное обогащение. Эти меры включают в себя судебные решения, конфискацию оборудования, введение дифференцированных тарифов для потребителей с высоким уровнем электропотребления, а также сотрудничество с правоохранительными органами для проведения доследственных проверок и привлечения к уголовной ответственности, сообщает newkhakasiya.online.

Общей целью является обеспечение надежности работы энергосистемы Абакана и перевод майнинга в законную коммерческую деятельность с уплатой электроэнергии по коммерческим тарифам.