В среду, 20 декабря, на людей, стоявших у входа в военкомат подмосковного города Люберцы, обрушились глыбы льда.
По данным Telegram-канала Mash, утром 20 декабря, у входа в люберецкий военкомат собралось много людей, чтобы встать на воинский учет по прописке.
В один из моментов на головы людей с крыши обрушилось несколько глыб льда.
Пострадало четыре человека, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.
"После осмотра медиков всех увезли в нейрохирургическое отделение", — сообщает ТГ-канал.
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