Mash: глыбы льда упали на головы четырех людей у входа в военкомат в Люберцах

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В среду, 20 декабря, на людей, стоявших у входа в военкомат подмосковного города Люберцы, обрушились глыбы льда.

Фото: https://tomiks33.ru

По данным Telegram-канала Mash, утром 20 декабря, у входа в люберецкий военкомат собралось много людей, чтобы встать на воинский учет по прописке.

В один из моментов на головы людей с крыши обрушилось несколько глыб льда.

Пострадало четыре человека, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.

"После осмотра медиков всех увезли в нейрохирургическое отделение", — сообщает ТГ-канал.

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