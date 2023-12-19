Опасные лаборатории нашли под Нижним Новгородом

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижегородской области были раскрыты нарколаборатории, действовавшие в Богородском и Борском районах. Эту информацию предоставила пресс-служба УФСБ России по данному региону.

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Преступники занимались изготовлением и сбытом мефедрона. Полученную прибыль они вкладывали в приобретение предметов роскоши и недвижимости. Спецслужбы изъяли из лабораторий более 30 килограммов запрещенных веществ, а также три тонны химических реактивов и средства для упаковки.

В отношении жителей Нижегорода возбуждены уголовные дела по фактам незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств, сообщает newsnn.ru.