Опасные лаборатории нашли под Нижним Новгородом

В Нижегородской области были раскрыты нарколаборатории, действовавшие в Богородском и Борском районах. Эту информацию предоставила пресс-служба УФСБ России по данному региону.
Преступники занимались изготовлением и сбытом мефедрона. Полученную прибыль они вкладывали в приобретение предметов роскоши и недвижимости. Спецслужбы изъяли из лабораторий более 30 килограммов запрещенных веществ, а также три тонны химических реактивов и средства для упаковки.
В отношении жителей Нижегорода возбуждены уголовные дела по фактам незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств, сообщает newsnn.ru.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.