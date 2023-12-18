Полицейский, застреливший искавшего наркотики тюменца, попытался оправдать приговор

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Апелляция Павла Москвина и его адвоката Сергея Замаруева в 8-й кассационный суд общей юрисдикции по делу о пристреле в новотарманском лесу завершилась отказом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Как сообщает nashgorod.ru, бывший полицейский был осужден в Тюменском районном суде за стрельбу, приведшую к гибели мужчины, и приговорен к 6 месяцам ограничения свободы.

Вердикт, оспариваемый в высшем тюменском суде и кассации, подтвержден, закрывая этот трагический эпизод, который продолжался почти 2 года.