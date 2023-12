В Новосибирске задержали рецидивиста за попытку теракта в местном военкомате

В Новосибирске был задержан 27-летний работник местного барбершопа Евгений Ряполов, подозреваемый в покушении на теракт в местном военкомате Дзержинского района. Информацию об аресте предоставил источник в правоохранительных органах.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.