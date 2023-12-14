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В Новосибирске задержали рецидивиста за попытку теракта в местном военкомате

Происшествия

В Новосибирске был задержан 27-летний работник местного барбершопа Евгений Ряполов, подозреваемый в покушении на теракт в местном военкомате Дзержинского района. Информацию об аресте предоставил источник в правоохранительных органах.

В Новосибирске задержали рецидивиста за попытку теракта в местном военкомате
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

После обнаружения взрывного устройства в новосибирском военкомате 5 декабря и последующих обысках у Ряполова были найдены нацистская символика и компоненты для изготовления бомбы. Подозреваемый признался в покушении на теракт по идеологическим мотивам. В отношении Ряполова возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт". В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает Сиб.фм.

В 2017 году ему был вынесен приговор в виде четырех лет колонии после обнаружения взрывчатки в его квартире, которую, как он утверждал, подкинули силовики из-за его участия в митингах и поддержки оппозиции. Ряполов планировал акцию против правоохранительных органов с использованием огнестрельного оружия и подрыв сооружений, включая мечети и здания ФСБ.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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