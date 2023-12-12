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Над Белгородской областью сбили ракету ВСУ "Точка-У"

0:24
Происшествия

Средства противовоздушной обороны России сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету "Точка-У", сообщили в Минобороны страны.

Над Белгородской областью сбили ракету ВСУ "Точка-У"
Фото: URA.RU, Эдуард Корниенко.

Согласно информации, ВСУ запустили снаряд в пять утра по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", — говорится в сообщении военного ведомства.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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