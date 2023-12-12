Над Белгородской областью сбили ракету ВСУ "Точка-У"

0:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Средства противовоздушной обороны России сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету "Точка-У", сообщили в Минобороны страны.

Фото: URA.RU, Эдуард Корниенко.

Согласно информации, ВСУ запустили снаряд в пять утра по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", — говорится в сообщении военного ведомства.