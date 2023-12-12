Средства противовоздушной обороны России сбили над Белгородской областью украинскую тактическую ракету "Точка-У", сообщили в Минобороны страны.
Согласно информации, ВСУ запустили снаряд в пять утра по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью", — говорится в сообщении военного ведомства.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.