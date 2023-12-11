В Челябинске 8-летний ребенок провалился в яму с кипятком, которая появилась после аварии на трубопроводе.
Трагедия произошло во дворе дома по улице Энергетиков. По предварительной информации яма с кипящей водой образовалась после размыва грунта в результате аварии трубопровода, сообщает "МК".
Ребенок получил ожоги 45 процентов тела и сейчас за его жизнь сражаются медики.
Возбуждено уголовное дело, к установлению причин трагедии приступили сотрудники местного Следственного комитета.
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