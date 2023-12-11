В Челябинске ребенок провалился в яму с кипятком во дворе дома

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинске 8-летний ребенок провалился в яму с кипятком, которая появилась после аварии на трубопроводе.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Трагедия произошло во дворе дома по улице Энергетиков. По предварительной информации яма с кипящей водой образовалась после размыва грунта в результате аварии трубопровода, сообщает "МК".

Ребенок получил ожоги 45 процентов тела и сейчас за его жизнь сражаются медики.

Возбуждено уголовное дело, к установлению причин трагедии приступили сотрудники местного Следственного комитета.

Ребенок провалился в яму с кипятком