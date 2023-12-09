Украинский боец в ДНР в Мирнограде, находящемся под контролем Киева, открыл стрельбу по своим сослуживцам, после чего застрелил себя. Об этом сообщил бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук*.
Экс-депутат Рады написал в своём Telegram-канале, что трагедия случилась в ночь на 9 декабря, а виновник произошедшего находился под воздействием наркотических веществ.
Следователи выяснили, что причиной стрельбы стал конфликт, произошедший между военнослужащими украинской войсковой части А1815.
*включен в России в список террористов и экстремистов.
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