Звезда "Истории любви" Райан О'Нил скончался в возрасте 82 лет

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Американский актер Райан О'Нил, известный по фильмам "История любви", "Бумажная луна" и "Барри Линдон", скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщил его сын Патрик О'Нил в Instagram*. Причина смерти не уточняется, но в 2012 году у актера был диагностирован рак простаты.

Фото: Википедия by Wire photo. ebay is licensed under Общественное достояние

Райан О'Нил был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "История любви" (1970). Он считался одной из ведущих кинозвезд 70-х годов, сотрудничая с такими режиссерами, как Питер Богданович и Стэнли Кубрик. Актер часто использовал свою мальчишескую внешность для создания образов, скрывающих темное прошлое.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

История любви (1970), Райан О’Нил. Краткий сюжет, судьбы актеров.