Суд обязал полицейских выплатить 100 тысяч рублей допрошенной с насилием девушке

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

МВД выплатит компенсацию в размере 100 тысяч рублей девушке из Каменска-Уральского, подвергнутой жесткому допросу полицейскими пять лет назад.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В ходе задержания троих подростков полицейские провели трехдневные допросы, требуя признательных показаний и применяя физическое насилие. Несовершеннолетние находились без родителей, сообщает tagilcity.ru.

Год назад суд признал четырех сотрудников виновными в превышении полномочий. Пострадавшая обратилась в суд, требуя моральной компенсации, и получила 100 тысяч рублей. Решение вступило в силу.