Суд обязал полицейских выплатить 100 тысяч рублей допрошенной с насилием девушке

МВД выплатит компенсацию в размере 100 тысяч рублей девушке из Каменска-Уральского, подвергнутой жесткому допросу полицейскими пять лет назад.
В ходе задержания троих подростков полицейские провели трехдневные допросы, требуя признательных показаний и применяя физическое насилие. Несовершеннолетние находились без родителей, сообщает tagilcity.ru.
Год назад суд признал четырех сотрудников виновными в превышении полномочий. Пострадавшая обратилась в суд, требуя моральной компенсации, и получила 100 тысяч рублей. Решение вступило в силу.
Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.