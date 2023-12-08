Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Свердловской области семья пытается вернуть 50-летнего мужчину с СВО
Убившим 17-летнего челябинца иностранцам продлили арест в СИЗО
В Москве открыли барельеф в честь "Горя от ума" на доме, в котором писал Грибоедов
При атаке ВСУ на Горловку погиб ребёнок
Школьница выпала из окна класса в Краснодаре
Иранские ученые смоделировали новую солнечную станцию, работающую круглосуточно
Невролог Шевцова рассказала, как снизить риск инсульта
Пассажирский поезд раздавил "шестёрку" с людьми в Северной Осетии
Экономист Дехтярь назвала зарплату, которая позволит россиянам нормально жить, а не сводить концы с концами

Суд обязал полицейских выплатить 100 тысяч рублей допрошенной с насилием девушке

0:40
Происшествия

МВД выплатит компенсацию в размере 100 тысяч рублей девушке из Каменска-Уральского, подвергнутой жесткому допросу полицейскими пять лет назад.

Суд обязал полицейских выплатить 100 тысяч рублей допрошенной с насилием девушке
Фото: Нейросеть Шедеврум

В ходе задержания троих подростков полицейские провели трехдневные допросы, требуя признательных показаний и применяя физическое насилие. Несовершеннолетние находились без родителей, сообщает tagilcity.ru.

Год назад суд признал четырех сотрудников виновными в превышении полномочий. Пострадавшая обратилась в суд, требуя моральной компенсации, и получила 100 тысяч рублей. Решение вступило в силу.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
"Два дня она была сама не своя": мать девочки раскрыла подробности о дочери, открывшей стрельбу в Брянской школе

Открывшая стрельбу в брянской школе восьмиклассница попрощалась двумя жуткими словами.

Открывшая стрельбу в брянской школе девочка попрощалась с матерью словами: "Не вой"
Зеленский заявил о победе в Чёрном море
Зеленский заявил союзникам о победе в Чёрном море
Приказ Су-35: при атаке на Путина — выжечь небо или закрыть собой
Чем Кива занимался в день убийства, рассказали соседи экс-нардепа Украины
НПО Черногории призвали правительство осудить Израиль Михаил Плисюк США выбирают между поставками Украине и Израилю: "Боливар не вывезет двоих" Алексей Гончаров Русский Север: былины и народы Печоры Сергей Лебедев
Антибликовый козырёк: водителям назвали эффективное средство борьбы с ослеплением фарами встречных машин
"Обязательно встретиться с другом": расстрелявшая одноклассников в Брянске девочка оставила странную запись
Была травля: соседка расстрелявшей одноклассников ученицы в брянской школе рассказала о случившемся
Была травля: соседка расстрелявшей одноклассников ученицы в брянской школе рассказала о случившемся
Последние материалы
При атаке ВСУ на Горловку погиб ребёнок
Школьница выпала из окна класса в Краснодаре
Иранские ученые смоделировали новую солнечную станцию, работающую круглосуточно
Невролог Шевцова рассказала, как снизить риск инсульта
Пассажирский поезд раздавил "шестёрку" с людьми в Северной Осетии
Экономист Дехтярь назвала зарплату, которая позволит россиянам нормально жить, а не сводить концы с концами
Житель Тверской области, нецензурно выразившийся в адрес соседа в дачном чате, должен заплатить штраф
В Москве банда полицейских продавала личные данные россиян
"Чистая линия" угостила детей из Донбасса и Запорожья мороженым на фабрике
После доноса организатора казино возбудили дело на замначальника УМВД Новосибирска
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников