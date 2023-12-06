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В Петербурге школьник душил одноклассника на камеру

0:34
Происшествия

Ученик школы №173 Петроградского района Санкт-Петербурга попал в больницу с кратковременной ишемией головного мозга после нападения одноклассника.

В Петербурге школьник душил одноклассника на камеру
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Агрессивный ребёнок душил мальчика прямо в классе. Педагогов в момент инцидента в кабинете не было, а ставшие свидетелями ученики снимали всё происходящее на камеры телефонов. Об этом пишет 78. ru.

По информации издания, обидчиком малолетнего ребёнка оказался бывший воспитанник коррекционной школы.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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