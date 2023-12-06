Ученик школы №173 Петроградского района Санкт-Петербурга попал в больницу с кратковременной ишемией головного мозга после нападения одноклассника.
Агрессивный ребёнок душил мальчика прямо в классе. Педагогов в момент инцидента в кабинете не было, а ставшие свидетелями ученики снимали всё происходящее на камеры телефонов. Об этом пишет 78. ru.
По информации издания, обидчиком малолетнего ребёнка оказался бывший воспитанник коррекционной школы.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.