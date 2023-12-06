В Бийске собака напала на школьницу в двух минутах ходьбы от её дома, сообщает в среду "Подъём".
Подробности инцидента 15-летняя Катя сама рассказала изданию. Её больше всего напугало, что животное атаковало молча и потому — неожиданно.
"Собака не лаяла, не рычала, бежала на меня молча. Я остановилась, думала, мимо пробежит, но нет", — вспоминает девушка.
Кому принадлежит пёс, неизвестно — женщина поблизости от места происшествия, которую очевидцы приняли за хозяйку, просто живёт по соседству.
Екатерина обратилась к медикам и в полицию, оттуда должны были просигнализировать в городскую администрацию.
"Я очень надеюсь, это пойдёт дальше и найдётся хозяин. Пусть он несёт ответственность за всё, что сделала собака", — заключила пострадавшая.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.