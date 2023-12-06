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В Бийске собака молча напала на школьницу

Происшествия » Человеческий фактор

В Бийске собака напала на школьницу в двух минутах ходьбы от её дома, сообщает в среду "Подъём".

В Бийске собака молча напала на школьницу
Фото: search.creativecommons by Denis1313 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Подробности инцидента 15-летняя Катя сама рассказала изданию. Её больше всего напугало, что животное атаковало молча и потому — неожиданно.

"Собака не лаяла, не рычала, бежала на меня молча. Я остановилась, думала, мимо пробежит, но нет", — вспоминает девушка.

Кому принадлежит пёс, неизвестно — женщина поблизости от места происшествия, которую очевидцы приняли за хозяйку, просто живёт по соседству.

Екатерина обратилась к медикам и в полицию, оттуда должны были просигнализировать в городскую администрацию.

"Я очень надеюсь, это пойдёт дальше и найдётся хозяин. Пусть он несёт ответственность за всё, что сделала собака", — заключила пострадавшая.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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