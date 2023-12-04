В Тюмени многодетная мать осталась без крыши над головой из-за мошенников

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Тюмени местная жительница Екатерина Лагунова столкнулась с трудной ситуацией из-за неудачной сделки по недвижимости. Мать-одиночка с семью детьми вынуждена жить в маленькой квартире с кухней площадью 6 квадратных метров, что вызывает проблемы со здоровьем детей из-за скученности и нехватки проветривания.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Екатерина ранее работала поваром и отделочницей на стройке, но сейчас она безработная, так как у неё нет возможности оставить детей без присмотра. Ее предыдущие отношения закончились разводом, и обман с покупкой дома в деревне оставил ее без крыши над головой.

Обманщики, включая "скаута" Ирину, уговорили ее потратить материнский капитал на невыгодные условия покупки недвижимости, и после долгих лет оказалось, что дом в деревне остался в плачевном состоянии, а Екатерина столкнулась с отказом в пособиях и льготном жилье.

Столкнувшись с продажей арендованной квартиры, Екатерина не может найти новое временное жилье из-за большого количества детей. У нее нет финансовой возможности приобрести лучший дом, и она обращается за помощью в различные организации, сообщает Megatyumen.ru.

Юрист рекомендует признать текущий дом аварийным, чтобы получить социальное жилье из фонда в льготном порядке. Однако Екатерине предстоит преодолеть ряд трудностей, включая отсутствие средств и бюрократические преграды.

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