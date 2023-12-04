Во время перелёте в Канаду в самолёте умерла 59-летняя россиянка Елена Гаврилова

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во время перелёта из России в Канаду жительница Переславля Елена Гаврилова скончалась. 59-летняя женщина отправилась в страну вместе с мужем, чтобы отпраздновать свой день рождения и Новый год.

Фото: Openverse by Shenghung Lin is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Гаврилова являлась педагогом музыкальной школы, специализирующейся на фортепиано. Её коллеги были шокированы неожиданной смертью учительницы. Она скончалась 28 ноября, а её похороны состоялись 2 декабря. Сообщается, что женщине стало плохо в самолёте, пишет 76. RU.

В память об артистке состоится гражданская панихида, где друзья и близкие смогут проститься с ней. Церемония состоится 4 декабря в 12:00 в большом зале Детской школы искусств. По словам знакомых, педагог всегда проявляла заботу о детях и сумела воспитать целое поколение талантливых музыкантов.