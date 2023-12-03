Из-за неблагоприятных метеоусловий столичные аэропорты сообщают о задержке рейсов

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На текущий момент в аэропорту "Внуково" задержаны шесть рейсов и отменены два, в "Домодедово" отмечается задержка трех рейсов и отмена двух, а в "Шереметьево" задерживаются шесть рейсов.

Фото: Википедия

Центр погоды "Фобос" предупредил об обильном снегопаде, метели и температуре до минус шести градусов, ожидаемых в Москве в воскресенье.

Вчера в трех столичных аэропортах задержали или отменили более 30 авиарейсов. Московская межрегиональная транспортная прокуратура в своём Telegram-канале разместила пост о том, что она внимательно следит за ситуацией с задержками рейсов. В случае выявления нарушений, прокуратура предпримет соответствующие меры реагирования.

Вчера в трех аэропортах Москвы задержали или отменили около 30 авиарейсов.