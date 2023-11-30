Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США пообещали что-нибудь придумать с потолком цен на российскую нефть
Диетолог Русакова: самые опасные десерты те, в которых есть жир и сахар
Часть стран ЕС выступила против "пункта о запрете России" в новом пакете санкций
В Москве ребёнок утонул в ванне во время купания
Новую шутку Байдена о способности "взорвать весь мир" не оценили в США
В зоне СВО ликвидирована первая женщина-танкист из 3-й танковой бригады ВСУ
Частные клиники Липецкой области перестанут делать аборты
Сергей Лазарев заявил, что Новый год будет встречать без детей
Медведев оценил отмену выборов президента Украины: "Маски окончательно сброшены"

Обнародована причина смерти сенатора Лебедева

0:31
Происшествия

Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта.

Обнародована причина смерти сенатора Лебедева
Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Об обстоятельствах смерти политика со ссылкой на руководителя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко пишет РИА Новости.

По информации издания, прощание с сенатором состоится в субботу или воскресенье. Точную дату определят родственники умершего.

О кончине Лебедева стало известно в четверг. Сенатор ушёл из жизни на 62 году жизни.

Автор Ирина Алимкина
Ирина Алимкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Продюсер Владимир Киселёв: артисты отказываются выступать на одной сцене с Shamanом
Кремлёвский продукт: владелец "Русской медиагруппы" Киселёв честно рассказал о певце Shamanе
Водителей РФ предупредили, что они рискуют, когда запускают двигатель дистанционно
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Америку открыла Азия Сергей Лебедев Бывшего "президента" Косова Хашима Тачи судят в Гааге  Михаил Плисюк В чём ошиблись стратеги США, затевая прокси-войну с Россией Любовь Степушова
Прибалтика перестанет существовать уже в ближайшие десятилетия
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Названы самые дефицитные профессии в России
Названы самые дефицитные профессии в России
Последние материалы
В Москве ребёнок утонул в ванне во время купания
Новую шутку Байдена о способности "взорвать весь мир" не оценили в США
В зоне СВО ликвидирована первая женщина-танкист из 3-й танковой бригады ВСУ
Частные клиники Липецкой области перестанут делать аборты
Сергей Лазарев заявил, что Новый год будет встречать без детей
В Белоруссии занялись созданием вакцины от алкоголизма
Медведев оценил отмену выборов президента Украины: "Маски окончательно сброшены"
Украинский пленный рассказал, как морпехов обучали в Британии стрелять из автоматов Калашникова
Ускоряем прорастание семян овощей
Садальский о наказании рекордсмена по взяткам полковника МВД Захарченко: "Пронесло"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников