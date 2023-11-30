Обнародована причина смерти сенатора Лебедева

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта.

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Об обстоятельствах смерти политика со ссылкой на руководителя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко пишет РИА Новости.

По информации издания, прощание с сенатором состоится в субботу или воскресенье. Точную дату определят родственники умершего.

О кончине Лебедева стало известно в четверг. Сенатор ушёл из жизни на 62 году жизни.