Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта.
Об обстоятельствах смерти политика со ссылкой на руководителя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко пишет РИА Новости.
По информации издания, прощание с сенатором состоится в субботу или воскресенье. Точную дату определят родственники умершего.
О кончине Лебедева стало известно в четверг. Сенатор ушёл из жизни на 62 году жизни.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.